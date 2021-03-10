西南九龍長沙灣維港滙連日收票，至昨日收1600票，錄6倍超額。本周六開賣228伙分層單位，折實均價2.53萬元。

會德豐常務董事黃光耀指，維港滙本周六開賣228伙，單位折實價由635.4萬起，折實均價25278元，料套現逾25.8億，周五下午截票。

黃指，預計項目最終過2,000票，單日料錄300票。大手客佔整體超過1成；以用家為主佔7成，投資客約2成多；亦有不少換樓客及分支家庭。

中原按揭董事總經理王美鳳指，集團為項目買家提供兩個按揭優惠，其一是全期息率H加1.3厘，實際息率1.47厘，封頂為P減2.75厘，回贈1.2%，另設高存息戶口，按揭年期30年，選用按保可最高借9成樓價。王指，市場選用H按比例達96%，已接近歷史高位。

另一個是低首期按揭，樓價3,000萬元為上限，可借最高7成，全期息率P減2.75厘。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，近期豪宅市場交投暢旺，預期全月錄2000宗一手成交。

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