隔晚納指報復式反彈，埋單升3.7%，重上13000點大關，在港上市的新經濟股，今日肯定禾雀亂飛，之前在高位買落的戰友，尤其係重倉嘅，請把握逃生門打開的機會，唔沽晒都減下磅吖。

相信不少股份今早會大幅高開，博反彈可搵一些不是焦點、但又有炒作亮點的埋手，教育股中滙集團（382）係其中一個選擇。集團日前宣佈，預期截至2月底止6個月經調整純利，按年增長不少於30%，主要由於旗下廣州華商學院及廣州華商職業學院在校學生人數及平均學費的增長，以及新收購的四川城市職業學院及四川城市技師學院所帶來業績貢獻。

另一邊廂，眼見股價回落，管理層亦出手掃貨。根據權益披露，執行董事廖伊曼於3月8日增持27萬股，每股作價7.4元，翻查資料，這是公司上市近兩年來，她首次在市場增持，含金量不低。股價由1月高位回落三成，今轉借天時地利人和反彈，目標放在早前的配股價8.73元，已有一定水位，跌穿昨日低位7.11元止蝕。

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