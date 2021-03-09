【本報訊】中概股加速回流，據港交所文件，百度通過港交所上市聆訊；中信證券、高盛、美銀證券為聯席保薦人。內媒曾報道，百度目標在3月來港第二上市，集資規模達50億美元（約390億港元）。該股美股盤前漲逾6%至247美元。

根據招股書，百度強調其是一間AI公司，並披露早前因涉反壟斷被內地罰款。公司預計將受監管機構更多關注及審查，使合規成本增加。公司無法保證上述問詢能及時解決並讓當局滿意，在極端情況下或被要求停止實施集中、限期處分股份或資產、限期轉讓營業等。

公司主要業務包括AI業務及影視平台愛奇藝，前者為核心業務，包括AI引擎百度大腦搜索、信息流及其他在線營銷服務、自動駕駛領域等，貢獻公司總收入超過70%。公司去年總收入按年跌0.3%至1,071億元（人民幣．下同）；核心業務收入按年跌1%至787億元、核心淨利潤則升2.5倍至265億元；百度App MAU按年增8.8%至5.44億用戶。

百度採用同股不同權形成上市，A類股份持有人每股可投10票，而B類股份持有人則每股可投1票；創辦人兼董事長李彥宏持股17%，擁57%投票權。

此外，三大中國電動汽車巨頭小鵬汽車、蔚來汽車及理想汽車亦尋求今年在港上市，擬發售至少5%股份，按美股市值計，集資總額為50億美元（約390億港元）。三巨頭均不予置評。

朝雲暗盤跌20%

新股氣氛近期轉差，今上市的朝雲集團（6601）昨暗盤失利，成今年以來暗盤表現最差的新股；在輝立交易場，該股收跌20%至7.36元，一手賬面蝕920元。該股錄19張頂頭槌飛，每張獲分配700手（35萬股）。以借九成孖展、2.68厘息、輝立暗盤價及認購費1.0077%計，每張頭槌飛連息蝕74萬元。獨立股評人聶振邦認為，朝雲一手中籤率高達50%，是為了讓散戶較易取得股份，料上市初期沽壓增加。