阿里（9988）嘅未來增長引擎「阿里雲」今日高高興興地宣佈，獲得私隱公署「私隱之友」金獎狀，原因係喺實踐保障個人資料私隱方面作出努力。不過華華翻查下個得獎名單，原來總共有100間拎到獎，其中69間機構獲得金獎，31間機構獲得銀獎，金獎仲多過銀獎，勁過上年新城頒獎禮分咗61個獎。

上年新城頒獎禮改咗喺工廈搞，唔少歌手因為限聚令都要分批攞獎，而今次「私隱之友」評審委員會就揀咗5間傑出表現機構去拎獎，其餘90位就喺網上分享保障個人資料私隱的經驗和心得，跟足晒規矩。

雲本身喺中央數據中心儲存資料，好多人都驚私隱會畀營運商睇晒。阿里雲就話，作為全球首批建立信息安全管理體系嘅雲服務商，一直遵循嚴格標準，透過組建專門私隱團隊、建立内部審查制度等，不斷加強私隱管理體系。

睇返得獎名單，阿里雲之外，仲有美國運通、機管局、渠務署等等，但上年爆出客戶資料外洩Bossini同國泰就未見有份，睇嚟評審都有一定準則呱。

李華華

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