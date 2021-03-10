不經不覺，新冠病毒肺炎來襲至今已有14個月，至今全球累積了超過1.17億個確診人數。這次史無前例的公共衛生危機，似乎仍會延續一段時間。而為了應對疫情，全球各國均採取了不同的預防措施，包括邊境檢疫、社交距離、在家工作甚至某程度的宵禁等。疫情大流行無疑對我們的生活及工作方式產生了重大影響，幸好有賴科技的發展，我們可以更好地應對對眼前的種種社交限制。

疫情下的商業贏家及輸家

近一年來，有些行業及公司一直面對捱打的局面，成為疫情之下的輸家，例子包括了旅行服務業、航空公司、酒店、旅遊景點、零售商（尤其是餐廳和酒吧），以及一些勞動密集型企業（例如部份的製造業）。

但另一方面，有些行業及公司反而能夠受惠其中，成為疫情下的贏家。面對各種封鎖、隔離及在家工作等新常態，有些商業服務變得相當重要，其中一個例子便是在線購物，即使我們足不出戶，也可以購買到日常所需的貨品，而且貨品的選擇種類亦越來越豐富多樣，令「永遠不必離家」成為現實，事實上，市場亦沒有忽略這個趨勢，提供相關服務的公司，股價在過去一段時間已錄得大幅增長。

這種點對點的送貨服務，背後需要一套精密、靈活而有效的物流系統。值得注意的是，送貨人員本身也有感染病毒的可能，為了減少人與人的直接接觸， 有些送貨公司遂以非接觸式的方式，將貨品送到客戶的建築物門口。相信在未來，由交付機械人或無人機送貨的發展，將會變得越來越普及。

虛擬會議和雲端技術日益重要

跟很多城市一樣，香港經歷了頗長時間的學校停課。大多數學校都提供了在線學習平台，令學習能在家持續學習，視像學習班漸漸成為日常，而在「放學」後，由於學童花大量時間留在家中，包括遊戲、音樂和串流短片等網上娛樂也日益普遍。為了減少感染機會，小孩需要在家學習，大人則需在家工作。虛擬專用網絡、虛擬會議和雲端技術，成為了商業社會得以保持正常運作的關鍵。但同一時間，我們也需小心留意數據蒐集及網絡安全，能夠提供相關服務、並在行業內有領導地位的公司，將會取得更可觀的潛在增長。

毫無疑問，企業應對疫情大流行的其中一個有效方法是轉型是數碼化經濟。金融市場是個優勝劣敗的戰場，適應不了疫後新常態的企業，將會被時代洪流沖走。

安聯投資高級基金經理鍾秀霞

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！