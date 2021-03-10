●半新股稻草熊娛樂（2125）發盈喜，料去年度經調整純利將較2019年同期大幅上升不少於70%，主要因素包括劇集製作成本下降使自製劇集播映權許可業務的毛利率有所上升，以及平台型運營模式下交付的定制劇集數量有所增加。

●料於周一（15日）第二上市的汽車之家（2518）公佈，每股發售價為176.3元，較招股價不多於251.8元大幅折讓30%。

汽車之家近日在美股走勢反覆，由近日高位139.9美元跌至昨日93.74美元，跌幅達三成；而昨收市價折算港股股價約182.36元，即發售價較昨日收市價折讓3.3%，但距離正式排牌還有3個交易日。

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