受疫情打擊，中國連續2個月輕微通縮，中國統計局公佈，本年2月全國居民消費價格（CPI）按年下降0.2%，較上月收窄0.1個百分點，食品價格下降0.2%，非食品價格下降0.2%，消費品價格下降0.3%，服務價格下降0.1%。1至2月平均CPI按年降0.3% 若按月計，2月份CPI升0.6%。

升幅當中食品煙酒類價格按年上漲0.3%，食品中水產品價格上升5.9%，鮮菜上升3.3%，鮮果價格上升3.1%，蛋類價格上升3.0%，糧食價格上升1.4%，畜肉類價格下降7.3%。食品價格由上月上升1.6%轉為下降0.2%，食品受去年同期基數較高影響，豬肉價格下降14.9%、雞肉和鴨肉價格分別下降8.7%和2.6%，降幅均有收窄；羊肉、水產品和雞蛋價格分別上升7.5%、5.9%和4.3%，升幅均有擴大。非食品中，交通通訊價格下降1.9%，其中飛機票價格下降28.2%，汽油和柴油價格分別下降5.2%和5.8%；教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲0.6%和0.3%。

其他七大類價格兩升五降。其中，教育文化娛樂、醫療保健價格分別上升0.6%和0.3% ；交通通訊、其他用品及服務價格分別下降1.9%和0.8%，衣著、居住、生活用品及服務價格分別下降0.5%、0.3%和0.2%。

PPI按年升1.7%

PPI （工業生產者出廠價格指數）方面則按年升1.7%，幅度較上月擴大1.4個百分點。其中生產資料價格上升2.3%；生活資料價格下降0.2%；黑色金屬冶煉和壓延加工業上升14.1%，擴大4.2個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲12.1%；煤炭開採和洗選業，上漲10.9%，擴大1.8個百分點；化學原料和化學製品製造業，上升4.0% ，擴大2.8個百分點。價格降幅收窄的有石油和天然氣開採業，下降6.4%；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降0.5%。

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