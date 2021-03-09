【本報訊】受科技股大跌拖累，由「女股神」Cathie Wood掌舵的方舟投資（ARK Invest）旗下5隻主動型交易所買賣基金（ETF）全部見熊，旗艦ETF（ARKK）較52周高更累跌逾三成，大戶紛紛加入沽空ARK系列ETF及其成份股，而包括Reddit等網軍則入市護航，令ARK成大衛與巨人歌利亞決戰的平台。

女股神前日就基金面對沽壓淡定回應，今次資金輪動極快，從高增長型轉向價值型股票。為應付贖回，方舟把交投活躍和流動性高的facebook與蘋果公司等科技龍頭股沽售套現，吸納更多該基金高度確信買入的股份。

10年期美債孳息近月曾穿1.6厘的一年多高位，觸發科技股調整。去年疫市跑出的ARK連續四個交易日捱沽，昨從逾3個月低位回升，生物基因革新ETF（ARKG）、下一代互聯網ETF（ARKW）、自動技術和機械人ETF（ARKQ） 及金融科技創新ETF（ARKF）昨亦升幅介乎5.56%至8.41%。

「牛市擴大 有利組合」

《華爾街日報》報道指出，ARK系列ETF的投資組合偏重於高估值和尚未實現盈利的公司，以ARK重倉股特斯拉為例，於投資組合佔比幾乎達到ARK旗下基金持倉10%的上限，於ARK旗下合計的資產佔7%，其餘較大持倉有Square、Roku、Teladoc及加密貨幣等，上述科技股成為沽空目標，對ARK系列ETF跌勢造成骨牌效應。不過，數據亦顯示，儘管基金價格下跌，但資金流出遠較流入慢，暫時未對ARK的流動性構成重大影響，相信與ARK的操作透明度高，因此獲Reddit等個人投資者支持有莫大關係。

沽fb蘋果等套逾億美元

Cathie Wood前日接受CNBC訪問，她對美股前景充滿信心，認為牛市在擴大，獲資金追捧的價值股和周期股亦相繼加入牛市，相信長遠對ARK的投資策略及組合前景更有利，「最差情況是出現另一個科技或電訊泡沫，市場上升範疇收窄，只餘小部份贏家」。她又指會注重長線，放眼未來5年。

ARKK近日似乎看好網上賭博及電子商貿的發展，新建倉買入博彩網站DraftKings，規模逾4,500萬美元，還有增持京東及Sea，規模分別達9,697萬及8,774萬美元。

對於美國大型科技股下跌，ARK系列ETF於高位出售套現，她形容facebook及蘋果公司等大型科技股，是投資組合內可變現的工具，並可利用資金再買入更多符合方舟投資的股票。根據arktrack.com資料顯示，ARKK及ARKW分別減持蘋果公司、百度、台積電ADR和PayPal等，減倉規模合計超過1億美元。