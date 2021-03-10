陸續有保險公司推出疫苗副作用保障，富衛最新公佈，任何合資格個人保單客戶在2月8日至6月30日保障期內，接種疫苗後產生受保的「不良反應」，均可獲得免費保障。

保障範圍包括一次性住院前門診保障高達300元；在接種疫苗後14日內因不良反應而需要住院，設有每日1,000元住院現金賠償，只限1次住院，最多15日，相當於15,000元；另設恩恤身故保障，接種受保疫苗後30日內因疫苗不良反應或併發症於香港或澳門身故，將獲25萬港元賠償，賠償額暫時為全行最高。

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，推出免費「疫苗副作用特別保障」，望減輕客戶對疫苗副作用或不良反應的後顧之憂。

各界對「不良反應」有不同演繹，根據富衛該保障的條款及細則，接種認可疫苗後14日內確診出現不良反應是指，乃根據世界衛生組織而定，是指任何於接種疫苗後出現的特殊醫學狀況，並且不一定與疫苗的使用有因果關係。

不良反應可以是指任何不利或非預期的癥狀；異常的實驗檢測結果、癥狀或疾病；亦可歸納為五類：與疫苗產品相關的反應、與疫苗質量缺陷相關的反應、與錯誤接種疫苗相關的反應、與接種疫苗導致焦慮相關的反應；及接種疫苗相關反應的巧合事件；以及可再細分為：過敏性反應、局部性反應、系統性反應或神經性反應。

綜觀部份市面上的類似保障，宏利、友邦及AXA安盛均同樣列明「不良反應」不一定與疫苗的使用有因果關係。現時宏利、友邦及AXA安盛的疫苗副作用保障有住院現金保障，介乎每日700至800元，上限10日至14日不等，而恩恤身故保障額介乎10萬元至20萬元。

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