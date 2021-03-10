美國10年期國債孳息率升至1.547厘。歐洲股市早段、道指和標指均升，道指期貨升0.25%，至31,887點；標普500指數期貨升0.07%，至3,875點，納指期貨跌0.08%，至12,778點。

德國DAX指數升0.22%；英國富時100指數升0.03%；法國CAC40指數升0.6%；意大利富時MIB指數升0.48%。

迪士尼（DIS）行政總裁Bob Chapek表示，旗下串流平台Disney+推出16個月後，全球已有超過1億訂閱用戶。他續指，公司目標為每年製作100款節目，包括迪士尼動畫、真人騷、Marvel、星球大戰和國家地理頻道等。Disney+將於今年在香港推出，而Netflix（NFLX）最新訂閱數為2億。盤前升0.05%，至506.7美元。

WSB概念股盤前續升，GameStop（GME）升13%；AMC戲院（AMC）升6.48%；Black Berry（BB）升0.96%；高斯電子（KOSS）升5.7%。

線上遊戲平台Roblox今日上市 定價每股45美元

線上遊戲平台Roblox將於今日在紐交所直接上市（Direct listing），上市參考價定為每股45美元，交易代號為「RBLX」，流通股票總數約6.52億股，換算市值達300億美元，供上市公開銷售股數約1.99億股。

Roblox成立於2004年，玩家可使用類似樂高積木（Lego）的磚塊，設計遊戲、物品、T恤及衣服，和Minecraft類似。Roblox和Unity 3D或者Epic Games的Unreal Engine的遊戲開發引擎相比，遊戲開發工具相對簡單。

Roblox去年日活躍用戶高達近3,300萬人，收入按年增82%，至9.24億美元，淨虧損為2.53億美元，高於前年7,100萬美元。

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