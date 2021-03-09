【本報訊】受長沙灣維港滙開售帶動，荔枝角曼克頓山連環破頂，繼日前一宗相連戶以9,100萬元後，相隔不足一星期，位於2座頂層複式「天際獨立屋」亦以天價易手，作價約1.4億元，呎價逾3.6萬元，兩者均再創區內新高。

嘉湖送契樓售548萬

消息指，曼克頓山2座頂層複式戶，實用面積3,819方呎，採用四套房間隔，連1,891方呎平台及610方呎天台，附設私家泳池及按摩池，被譽為天際獨立屋。單位以盡覽維港海景及昂船洲大橋為賣點，由於夠矜貴，業主連3個車位索價高達1.5億元，據知曾有買家出價1.2億元，業主亦不為所動；至最近終以公司股權轉讓方式售出，作價約1.4億元，呎價36,659元，無論樓價及呎價均貴絕荔枝角，亦屬近年西九龍最貴住宅。

原業主2007年11月以8,623.8萬元向新地（016）一手買入，若是次交易屬實，賬面大賺5,376.2萬元或62%。

市場缺盤，「送贈契」物業（俗稱送契樓）也罕見承接。消息指，天水圍嘉湖山莊景湖居13座中層E室，實用面積446方呎，屬送契樓，兩房間隔，業主上月開價548萬元放盤，最後零議價下賣出，呎價12,287元。 原業主1999年以168萬元買入， 至2016年1月以送贈形式轉手，至今送契剛滿5年。

樓市購買力爆發，迷你戶亦受捧。元朗尚悅．方剛錄得首宗二手成交，屬中層G室單位，實用面積210方呎，開放式設計，以376萬元成交，呎價17,905元。原業主2017年12月以約338萬元一手買入，持貨滿3年額外印花稅（SSD）鬆綁即沽貨，賬面獲利38萬元或11%。元朗本月首9天已錄得82宗成交，較上月同期75宗增加近一成。