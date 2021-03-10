外媒the Information調查發現，騰訊（700）去年在大約100間上市公司少數股權中，未實現收益合共1,200億美元（約9,300億元），公司正開始出售一些股份以兌現盈利。

報道提到，至去年底，騰訊在上市公司所持股份，不包括子公司騰訊音樂和及閱文（772），總價值約為1,840億美元，較2019年同期的640億美元增加了一倍以上。騰訊共持有近1,200間公司的股份，其中大約有100間是上市公司，料總市值逾2,800億元。

報道並引述熟悉公司戰略人士指，騰訊正開始出售投資股份以兌現盈利。

分析：投資規模媲美軟銀

內媒新浪科技分析指，騰訊作為股票投資者的活躍程度，遠遠超過蘋果、Google母公司Alphabet、微軟和Facebook等現金儲備雄厚的美國科技巨企，這些美國公司中的大多數都將現金保守地投資於債券。

分析亦提到，騰訊投資組合規模與軟銀相當。軟銀通過其願景基金，在短短幾年內部署了近1,000億美元。但與軟銀不同的是，騰訊遵循香港會計規則，不會在利潤表中計入其主要投資價值的波動。這反映出軟銀和騰訊之間的一個關鍵區別：軟銀的核心業務是投資，而騰訊則利用其投資來推進其核心業務。

Bernstein高級分析師Robin Zhu指，雖然騰訊投資新興公司的能力得到了認可，但大多數人只關注核心收益的增長。而騰訊避免直接收購，而是傾向於收購這些公司的少數股權，因為企業家有時會在公司被收購後失去動力。

騰訊著名投資之一，莫過於2017年3月斥17億美元購入Tesla5%股份，但一年後持股比例降至0.5%以下。如騰訊持股至去年底，價值將達到340億美元左右，但該投資仍為騰訊帶來數十億美元利潤。

至昨日收市，騰訊市值約為7,930億美元，全球排名第六。騰訊現報661.5元，升2.7%。

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