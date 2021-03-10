上月初山頂文輝道地王，由九龍倉夥拍「重慶李嘉誠」張松橋、利福國際（1212）主席「細劉」劉鑾鴻、甘比、信置集團主席黃志祥以72.5億元奪得，每呎樓面地價高達5萬元，締造本港官地呎價紀錄。最新地政總署公布地段其餘標書金額，中標價較次標出價高近2成，可見九倉可謂對地段志在必得。

地政總署公布，山頂文輝道9及11號地皮，其餘四份標書投標金額分別為61.13億、55.2億、44.6億及43.5億元，中標價72.5億元分別較四份標數高18.6%、31.3%、62.6%及66.7%，而且次標標額呎價都比地段姊妹地，文輝道2至8號的4.62萬元低，只有4.22萬元，呎價都比姊妹地低8.7%。

九龍倉夥拍「重慶李嘉誠」張松橋、利福國際（1212）主席「細劉」劉鑾鴻、華人置業執行董事「甘比」陳凱韻及信置集團主席黃志祥投得地段，其中九龍倉獨佔五成權益，當時九倉主席兼常務董事吳天海指，希望與姊妹地文輝道2至8號地塊，帶來協同效應。

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