恒指周三升134點，收報28,907點，主板成交1,904億元。港股通南向資金成交462.41億元，全日深港通淨走24.5億，滬港通則淨走18.86億，合計北水淨沽43.36億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，最活躍買賣港通股，包括騰訊（700）、美團（3690）、中移動（941）、小米（1810）、保利協鑫能源（3800）等，北水成交介乎14億至72億元。

大媽似乎趁科技股反彈獲利沽貨，淨沽最多個股為今日升4.5%的美團，淨走14.18億元；騰訊亦淨走12.2億元，股價升逾2%，收報658.5元。

北水潮退之時，部份股票仍獲支持，例如小米因受困美國制裁，被富時羅素及標普道瓊指數中剔除，今日續獲北水淨買最多，增倉近6.5億元，惟整體沽壓持續，股價仍微跌0.6%，報21.8元；思摩爾國際（6969）及安踏體育（2020）各淨入3.4億元、1.5億元，股價同升逾2%。

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