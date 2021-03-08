【本報訊】「甘比」陳凱韻（圖）上月接替胞姊陳詩韻任華人置業（127）行政總裁一職，昨公佈任內首份全年業績。集團去年收入增長1.32倍至30.41億元，主要來自中國恒大（3333）股息收入的19.67億元，惟受累投資港英兩地物業減值15.49億元，盈利降21.3%至6.22億元，每股盈利32.6仙，末期息派1仙，按年持平。

恒大持股蝕58億

至於證券投資方面，現時集團持有中國恒大8.6億股，截至去年底價值128.13億元，並且錄得未變現公平值虧損57.62億元，佔總資產34.2%；另外持有包括內房及海外金融機構的債券，以及非上市證券投資組合計37.56億元，佔總資產18.6%，去年合計錄得6.23億元利息收入，其中包括6隻由中國恒大發行的債券，至去年底價值6億元，錄得1,640萬元未變現虧損，以及5,550萬元利息收入。

物業投資方面，去年底合計賬面價值達143.73億元，而非零售及零售部份租金收入分別為3.02億及7,140萬元，分別減少32.3%及7.3%，收入下降主要由於英國投資物業的一名主要租戶於本年度退回其租賃所致。

就展望而言，集團指將審慎行事應對充滿挑戰的環境，同時關注股東的整體價值。華人置業昨收報3.95元，跌3.7%，成交269萬元。