雖然樓市氣氛暢旺，但市場仍錄二手蝕讓。何文田豪宅屋苑皓畋，今年以來已錄得9宗二手買賣，其中6宗屬賬面蝕讓，輸錢比例近七成，成市區蟹貨重災區。

區內代理表示，皓畋今年錄得的第9宗二手成交，又是蝕讓，單位為5座低層G室，實用面積668方呎，三房間隔，原本叫價1,600萬元，減至1,468萬元始獲承接，呎價21,976元。單位於2017年3月以1,708.6萬元一手買入，持貨4年賬面蝕讓240.6萬元，貶值14%。據知，業主因應家庭成員增加，打算轉換新界村屋居住，細屋搬大屋才忍痛蝕讓沽貨。

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