【本報訊】本港政治前景陰霾未散，加上武肺疫情等外憂內患因素夾擊下，多間外資金融機構紛紛減少現有寫字樓租用樓面，核心商業區爆發退租潮。不過，正當外資撤租之際，中資則趁機進駐，其中日資券商野村集團去年棄租中環甲廈國際金融中心（IFC）二期一層半樓面，當中部份退租樓層最新由東莞銀行承租。

據土地註冊處資料，中環國金二期25樓4至11室，涉及8個單位，最新由中資東莞銀行股份有限公司（Bank of Dongguan Co., Ltd）承租，租約期由今年1月16日至2024年1月15日，為期3年，租戶可於約滿後續租3年；惟未有租金資料提供。

市傳原呎租200元

翻查資料，國金二期25、26、30至32樓等合共5層樓面，以及27樓逾半層樓面，面積逾14.1萬方呎，早年由野村集團以市傳呎租200元租用，惟集團去年3月未有就25樓及27樓相關樓面續租。據了解，上述退租樓層已丟空近一年，而部份單位最新由東莞銀行頂上。

東莞銀行前身東莞市商業銀行，創立於1999年，集團總部位處東莞。其屬區域性商業銀行，並是香港金融管理局的認可機構，在港的代表辦事處位於中環怡和大廈34樓。

據金管局資料，截至2019年底止，東莞銀行全年營業收入為90.8億元（人民幣．下同），按年升21%，盈利為28.26億元，按年則增18%。至於銀行總資產3,720億元，按年升18.29%；其中貸款及墊款餘額為1,902億元，升30.92%。

另一方面，中國私募股權投資基金、方源資本（亞洲）公司最新亦租用國金二期25樓1至3室，及14至16室等6個單位，租約期由上月22日至2024年2月21日。

事實上，受疫情的「新常態」帶動下，在家遙距工作越見普及，不少企業持續重整架構，並減少核心區寫字樓租用樓面。其中瑞銀集團早於上月則市傳已遷出上環甲廈李寶椿大廈一層樓面，涉及9,551方呎，並有意在餘下租用樓面的租約期滿時棄租。

渣打棄租中環8層

此外，渣打集團（2888）同樣於上月初傳出將棄租中環總行8層樓面，面積達6萬方呎，並計劃將觀塘辦公室3層樓面放租。

法國巴黎銀行（法巴）1月底落實棄租國金二期59樓全層，面積約23,295方呎；據代理消息，相關業主目前正以每方呎160港元、月租372萬港元招租，較該廈呎租高峯期曾造至呎租200港元，回落約兩成。