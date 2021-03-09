新冠疫情曠日持久，加上經濟前景不明，不單導致傳統零售旺區出現不少吉舖，同時亦令寫字樓空置率攀升。根據仲量聯行報告，一月底香港整體寫字樓空置率達9.3%，而核心商業區如中環的空置率亦已達7.5%，較2008年全球金融危機時大幅提高，不少區內著名商廈的空置率更已達雙位數。其他傳統核心區域如灣仔、銅鑼灣、尖沙咀等情況亦然。由於空置率攀升，業主採取靈活租賃策略，整體寫字樓租金已從2019年中高位回調兩成，中環更下調三成。

新冠肺炎爆發逾一年，衝擊全球經濟，香港的營商環境在去年起更見嚴峻。企業面對業務收縮，紛紛削減開支減少租用寫字樓面積。經濟前景不明導致寫字樓需求出現負增長。事實上，企業不單希望遷往細一點及租金平宜一點的寫字樓，最好還要帶裝修。鑑於寫字樓裝修費用不低，在這艱難時期，可省得省，以往業主會要求租客離開前還原裝修，現在大多傾向保留，使新租客可即租即用，一家便宜兩家着，令業主可以快點租出寫字樓。

裝修預算有限，亦令企業暫緩大型搬遷計劃。以往，不少外資將部份後勤業務遷至非核心商業區，如港島東及九龍東，以減省租金開支。不過目前環境嚴峻，搬遷新寫字樓涉及高昂的裝修費用，動輒數千萬，也是可省得省，一動不如一靜。還有，封關亦令情況複雜，令一些外資公司高層未能來港視察寫字樓，作出租賃決定，這些挑戰是以往寫字樓市道低迷時未曾遇上。

不過，一絲希望還是有的，雖然經濟衰退令失業率攀升，金融市場表現卻一支獨秀，遠勝預期。疫情下全球放水，資金泛濫，香港股市在去年三月見底後逐步收復失地，今年年初更突破31,000點，交投活躍，新股上市亦令投資者瘋狂，冇工做，有股炒，同時帶動相關行業如律師及會計業增長。銀行金融公司開始增聘，相信往後有些公司會增加寫字樓租用面積，應付業務擴展。預期重新通關後，寫字樓租賃活動亦可望增加，市場可以企穩，租金可以初步尋底。

雖然如此，寫字樓前景仍是相對其他板塊嚴峻，因為供應出現變化，去年今年寫字樓新供應不多，不然，空置率將會遠高於目前水平，但明年開始，寫字樓供應將大增。非核心區如鰂魚涌及啟德將有大型商廈將相繼落成，2023年開始中環將有四個重建項目陸續落成，市場能否吸納仍是一個疑問。

還有疫情期間，不少企業都積極推行「在家工作」模式，以維持生產力，特別是大型外資企業。不少金融機構已宣佈容許旗下員工在疫情過後仍可採取零活工作模式，這不單可以給予員工在工作形式和地點上更多靈活性，亦可望藉新模式減少對寫字樓的需求，節省企業租金開支。

展望未來，本港寫字樓物業市場何時能全面復甦，將視乎多項因素包括港府何時重開邊境及防疫措施成效。另外。預期遙距工作模式在疫情後亦有望成為新常態，儘管不是每間企業都適用，但這大趨勢對中長線寫字樓前景的影響亦不容忽視。

星展銀行（香港）香港房地產業分析師 丘卓文

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