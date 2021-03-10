去年11月底港府撤銷非住宅物業雙倍印花稅後，工商舖交投氣氛有所好轉。億京發展乘勢拆售旗下粉嶺安樂村安全街18號項目，首批涉及70伙，呎售4,790元起，入場單位761.93萬元買入逾1,500方呎建築面積的工作室。億京項目及銷售策劃總監潘志才形容開價為「靚仔靚女價」，並指首批料於3月20日公布價單及細節後即公開發售。

項目首批推出70伙，包括7至11樓的單位，建築面積1,572方呎至2,040方呎，售價761.93萬元起，呎價則為4,790萬元起。項目入場單位為7樓E室，建築面積1,589方呎，售價761.93萬元，呎售4,795元。

項目5樓以下為停車場，5至17樓則為工作室，所有層數都已經劃分成14個工作室，共提供154個單位，另外包括73個私家車車位及66個貨車車位，預計關鍵日期為2022年6月30日。項目為億京2018年以7.329億元投得，以項目總樓面20.26萬方呎計，每呎樓面地價3,617元，即是次首批單位，最平較買地成本高約1,100元。

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