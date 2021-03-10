渣打銀行（2888）發新聞稿指，發現兩個偽冒該行的虛假網站，並聲稱為渣打網站，要求用戶提供個人資料。

渣打提醒公眾人士，包括「www.malaysiamax.com/static/bb/index.html」、「www.malaysiamaza.com/static/bb/index.html」在內的兩個虛假網站，與該行無關，客戶如有需要使用渣打網上銀行服務，應瀏覽官方網址「www.sc.com/hk/zh/」。

如客戶擔心已披露個人資料，渣打建議可致電該行24小時客戶服務熱線，或盡快向警方報案。

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