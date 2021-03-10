內媒《晚點LatePost》報道，阿里近日成立新事業群MMC，專注社區團購業務，整合零售通的社區團購業務和盒馬集市，事業群負責人為阿里合夥人戴珊，她亦為阿里B2B事業群總裁。

在盒馬集市和零售通社區團購業務合併後，MMC事業群的正式員工已經超過2,000人。各個業務線負責人正在陸續上班。不過多位阿里人士都表示，不知道MMC這三個字母是代表什麼。

早前阿里有多支團隊在進行社區團購業務的嘗試，包括菜鳥驛站、零售通、盒馬集市、餓了麼等，籌備半年後，終正式加入社區團購混戰。3月1日內部會議上，戴珊表示集團對社區團購的投資將不設上限。

但分析指，美團（3690）旗下美團優選日平均單量已經突破2,000萬件，拼多多旗下多多買菜日均單量則超過1,000萬件，盒馬集市日均單量則接近300萬件。相較於拼多多、美團，阿里入場更晚，擴張速度更慢。

至去年第四季，阿里中國零售市場的年度活躍用戶為7.79億，單季新增2,200萬，但其獲客成本已經高達1,152元人民幣（下同），而拼多多去年三季度獲客成本只有209元。對阿里來說，社區團購也是一個極具性價比的獲客渠道。而內部目標，最遲到7月1日，社區團購拓展到22個省域，件單量超越拼多多、美團，成為行業第一。

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