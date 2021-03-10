《彭博》報道指，中國證監會正考慮收緊上海科創板企業的上市標準，要求企業更具科技屬性，並提升類似螞蟻集團等金融科技企業的上市門檻。

該報道引述消息人士透露，中證監最快將於下月公佈科創板調整修訂後的細則，對科創板上市企業將更強調「硬科技」，並對企業的財務狀況進行更嚴格詳細的審查，以提高上市公司整體質量並保護投資者。

消息人士又稱，雖然這次調整不針對任何特定領域，但更嚴格的要求將使包括螞蟻集團在內的金融科技類公司未來可能難以符合科創板上市標準。

消息人士透露，有公司已被勸告放棄申請科創板上市，部分可能轉向深圳創業板尋求上市。中證監沒有就報道作出回應。上海證券交易所不予置評。

內地對金融科技企業的監管越趨嚴厲，中國去年11月推出網貸新法規，同月螞蟻集團上市被叫停，其他金融科技公司亦重新考慮上市以籌集資金。但若內地又收緊科創板的上市標準，將令金融科技企業雪上加霜。《南華早報》早前報道，京東（9618）旗下有經營互聯網金融的京東科技於去年9月申請在科創板上市獲受理，擬集資逾200億元人民幣，但因商業環境變化，京東科技可能放棄在科創板的上市計劃。

上海科創板2019年7月正式推出，在中美關係風雲變幻之際，為科技企業大力「輸血」及推動資本市場改革加速。數據顯示，截至3月9日，科創板共受理家541家企業，其中包括中芯國際（981）和華熙生物等236家企業已上市。

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