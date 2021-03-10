內地近日再出現禁語，由於中國經濟復蘇遜預期，已連續兩個月通縮，加上中國主要股市近期大幅下滑，已抹去年內所有升幅，其中上證綜合指數亦自2月中高位回落一成，股市大跌已成維穩最大隱憂。

微博繼禁止搜尋「翠」以免影射習近平後，有網民發現就連股市亦只准升不准跌，「股市」、「股市暴跌」等已成禁語。

目前在微博搜索「股市」及「股市暴跌」等關鍵詞時，會彈出「未找到股市暴跌相關結果」，但「股市暴升」、「股市暴漲」、「A股」等仍可搜尋。另外，「全球股市集體暴跌」亦未被禁，會出現「美股狂瀉」、「美股暴跌」、「美股反彈無力」等話題。至於百度、騰訊等，暫時未見相關搜尋限制。

面對環球市場劇烈震盪，加上人行不放水反而收水，使內地經濟難以發威。基金經理亦紛紛跟隨國家維穩論調，出文籲投資者「別慌」。支付寶昨夜發表《致投資者的一封信》文章，指出「風物長宜放眼量」，呼籲投資者不要在低谷轉身離去，要選擇適合自己的投資方式，例如增配新基金也能應對市場波動，提醒「不要追漲殺跌，高買低賣」，宜「不忘初心，靜待花開」。

多間機構相繼公開發文，天弘基金表示，要做時間的朋友，形容未來屬於理性樂觀派；淳厚基金則稱，要堅持投資有道，堅守長期主義，正確應對市場調整。

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