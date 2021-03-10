中電（002）公佈，旗下EnergyAustralia與澳洲維多利亞省政府達成將雅洛恩電廠提前於2028年退役，直接碳排放量將減少約60%。

雅洛恩電廠的提前退役計劃，預期將加快電廠的年度折舊、對該協議項下的員工過渡計劃作出撥備，，包括再培訓和支援服務，以及提早實現關閉電廠及收復廠址的相關費用。

EnergyAustralia將於2026年或之前完成興建一組容量達350兆瓦的新商業大型電池蓄能系統，擁有可於四小時供應共1,400千度電的蓄能容量，過渡至更潔淨及更靈活發電容量組合的策略。

對中電集團而言，雅洛恩電廠根據該協議提前退役的方案，可望減少集團約20%的碳排放強度（按現時的業務狀況預測），並支持資產組合以目前預計更快的速度大幅減碳，低於2030年碳排放強度為每度電0.50千克二氧化碳的減碳目標。這轉變將有助中電實踐於2021年檢討該等目標的部分承諾，從而加強《氣候願景2050》當中的目標。

中電跌0.95%，至73.3元。

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