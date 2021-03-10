近日資金輪動於板塊之間，舊經濟股或周期股搶去新經濟股不少資金，喺經濟復甦嘅大環境下，古天后寧選受惠復甦嘅周期股，多於對息口走勢敏感嘅金融股，其中航運及港口股值得留意。雖然中遠海運港口（1199）於本月大市調整期間，逆市創下6.5元52周新高，但其估值仍處於偏低水平，喺股價走勢回勇，強勢已成下，料後市高處未算高。

中遠海運港口主要從事碼頭及其相關業務，現時喺全球36個港口，運營管理360個泊位，年處理能力達1.15億標準箱，為全球集裝箱吞吐量第一嘅港口運營巨擘。截至2020年9月底止第三季，集團純利增19.7%至8,593.8萬元（美元，下同），每股基本盈利為2.66仙。收入為2.7億元，升6%。首三季純利2.49億元，按年升13.5%，每股盈利為7.83仙，收入為7.23億元，跌6.5%。

中遠海運港口近期動作頻頻，集團繼1月28日斥資1.4億美元收購沙特碼頭運營商20%權益後，旗下全資附屬公司中遠海運港口（天津），於上月26 日又向天津港發展（3382）附屬天津港股份（滬：600717）收購天津集裝箱碼頭34.99%股權，現金代價13.48億人民幣，將以內部資源撥付。完成後，集團共持有天津集裝箱碼頭51%股權，成為附屬公司。通過收購除可擴展業務，擴大版圖外，亦可加強營運效率，發揮與母公司協同作用，削減成本，從而增加收入。

而區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）可支持東南亞地區經濟發展，公司亦在區內尋找合適併購目標，相信RCEP有助於中國西南海岸地區的吞吐量增長，當中包括公司之前收購26%權益嘅北部灣碼頭，目標至2025年實現吞吐量1,000萬個標準箱。

雖然去年受肺炎疫情所影響，疫情喺全球蔓延導致經濟陷入停擺，對全球經濟造成衝擊及前景存在不確定性，但集團強勁稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），庫存現金以及喺呢兩年處置資產所得現金，有助支持公司維持財務穩健及可持續性。重點喺中國最先成功控制疫情，並於舊年第二季大部份工廠已全面復工；集團早已作好準備，抓緊全球因需求回升，缺貨後補貨，所帶嚟對貨運碼頭服務嘅機遇。

中遠海運港口作為全球最大嘅港口運營商之一，將繼續加強跟大型船公司及港口公司合作，並且將繼續致力於建立全球碼頭網絡，按公司既定策略尋找收購海外碼頭嘅機會，以更高效、更全面嘅服務滿足航運聯盟需要。

大和研究報告則表示，中遠海運有機會以派發第二次中期股息代替末期息，令股東盡早收到股息，增加股本回報，並重申其買入評級，目標價上調至7元。以現價計算，中遠海運現價預測市盈率約8.5倍，市賬率0.48倍，估值喺同業中仍屬偏低。趁其股價走勢逆市走強跟進，現價買入目標價7至8元，跌穿5.35元止蝕。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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