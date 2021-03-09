「我其實幾滿意自己份工，同公司上下相處都OK，但啱啱發生一件事，我真係唔知點算。係我上次攞咗一份我未見過，實情係我根本唔知道有呢單生意嘅合約要我加簽。我好驚，搵藉口推搪，但係上司話我只係簽個名做見證人，有乜問題，點解唔肯。如果我堅持唔簽，佢可唔可以用呢個理由炒我？但係我真係想保住份工，SON姐我真係唔知點做，請你教吓我！」

你拒絕在合約上加簽這個行為和決定，在公絕對不能構成上司炒你的理由。不過身為你上司，要炒你，有千千萬萬個理由藉口。要玩死你，更加容易，所以在你很想保住這份工的大前提之下，你不能硬碰硬。

當然你可以去問律師攞法律意見，究竟在合約加簽作為見證人，需要承擔的是甚麼責任為保住份工值不值得博一鋪。不過你只能偷偷地私下進行，更加不可以向任何人透露。你冇需要告訴我究竟是甚麼合約，不過上司為甚麼要你加簽，你有沒有問清楚？不是要你妥協，是最低限度要表現尊重，願意聽清楚內情，而不是一口拒絕。先處理心情，再處理事情，慌張騰雞只會壞事。

如果上司吞吞吐吐講不清楚，在不清楚的大前提下，你沒有辦法加簽很正常。你亦可以趁機反過來勸他，即使你願意簽但最終出事的話，結局只能是攬炒。不過即使上司講得清楚明白，造假就是造假，假的真不了，不是你能夠承擔接受的風險，亦有違背你做人做事的原則底線，你只能低聲下氣認低威，說自己冇鬼用，真的不敢！千萬不要理直氣壯直斥其非。

我不知道你在這間公司做了多久日子，我的直覺告訴我，你上司的做法和你這間公司的文化有關，小心駛得萬年船，你想保住份飯碗我明，但有些飯的確啃不下的時候，都只能放棄。

張慧敏