內媒報道供應鏈消息，指中芯（981）14nm晶片製程工藝產品良率已追平台積電，水準達約90%-95%，現時各製程產能全開，部分成熟工藝訂單已排至2022年。中芯最新升1.43%，報24.75元。

儘管如此，中芯在「晶片競賽」中仍遠遠落後台積電，台積電總裁魏哲家去年表示，預期5nm製程強效版及4nm製程今年內能量產，2022年更會量產3nm製程。據台積電去年第四季業績，期內5nm制程出貨佔公司晶圓銷售金額20%，7nm及16nm出貨則分別佔比29%及13%。

魏哲家又提到，7nm在4年前進入量產後，支援客戶的創新，包括5G、AI等等，出貨逾10億顆，實現尖端產品新創能力。7nm在台中的晶圓十五廠快速進入量產，速度與上一代製程相約，量產後即進展到7+製程，也是業界第一個進入商業EUV（極紫外線）的製程，具高度競爭力。

另外，去年華為傳出啟動「塔山計劃」，計劃去年建成無美國技術的45nm晶片生產線，惟至今未再有消息。

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