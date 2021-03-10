早年有位客人本來租用觀塘某寫字樓，最後斥資超過1億元買入區內全新商廈全層6個單位。單刁係咁傾的……

某日在街撞見認識多時的金融夫婦，閒聊講到他們想拓展業務，他們覺得當時租用觀塘一個寫字樓好唔抵，不如趁低息買個寫字樓單位自用，問我拎觀塘新盤、呎價等資料。轉頭畀料冇反應，就再搵多幾個盤相約見面傾。見面了，金融夫話：「公司盤數我老婆睇，計緊數睇吓買唔買得起。」金融妻接着說：「計得到條數都要睇吓老闆鍾唔鍾意，你都知啦而家咁多新起嘅寫字樓，使乜咁急買呀，可以慢慢揀。」我當時心裏說了一個字，因為她所謂的老闆是她老公。

關係不會因為一次商談沒結果而中斷，保持與金融夫吹水，講到名車，他非常興奮，並炫耀自己剛買入兩部名貴跑車。那刻，機會來了，我搵一家相熟發展商取了其觀塘全新商廈最低層單位連3個獨立車位的代理。

翌日再約他們食飯，金融妻坐低即問：「有乜好嘢先，係咪劈價？」 我答：「發展商嘅價錢真係冇可能會調整，不過我就幫你哋拎到最低層最靚嘅3個車位。」他們失望，已不想傾落去。我話：「東九龍的確好多新商廈，但呢幢最近地鐵站，遲一年買可能下一條街，遲兩年買就再落兩條街。今日買，我搶最低層最近升降機3個獨立車位畀你，遲一年，可能3樓4樓，你每日最少出入公司一次，你幻想吓3樓4樓，日日返公司轉十幾廿個圈，真係轉到頭暈，對於老闆係折磨。」

金融夫一聽有共鳴，叫我到他辦公室收票，購入半層物業連3個車位！票已出，翌日金融夫婦踩上我公司，金融夫話：「我買咗半層，你幫我問吓發展商有冇啲着數，例如送釐印，或者半價買多個車位。」我答：「老闆你哋都買咗大半層，爭3個單位就全層，到時同發展商傾用埋條走廊，條走廊成千呎，接近一個單位嘅面積，而且又唔會有閒雜人係你嗰層出出入入。」金融夫婦最後買埋同層3個單位，全層6伙過億元成交就咁傾返嚟。呢單刁絕大部份係運，但我覺得交易係睇客人要乜。

小師兄

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