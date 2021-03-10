美國財政部長耶倫本周初表示，即使通脹走高，亦有工具應對，試圖平息市場和投資者對通脹的擔憂。美國10年期國債孳息率最新回落至1.538厘，科技股急升帶動美股高收，納指反彈逾3%，創4個月以來最大單日漲幅。

耶倫周二（9日）稱，國會通過1.9萬億美元經濟刺激方案後，將盡快向地方政府分配3,500億美元援助，預期2021年底的經濟復蘇可回到2019年水平。她又指疫情結束時，將看到經濟有一定程度的繁榮。

有「新債王」DoubleLine CEO岡拉克（Jeffrey Gundlach）分析，股票估值高、國債等已處於投機泡沫中，料美股會下跌，回調幅度可能超過10%或15%，並預期6月和7月通脹率將升至3%以上，甚至可達4%。長遠而言，岡拉克看好大宗商品的走勢，又認為黃金可能反彈，因拋售已非常強勁。

美國銀行日前發表報告稱，美國10年期國債孳息率尚未見頂，將繼續攀升，因市場依然看淡國債，尤其是5年期甚至2年期債券。報告指，30年期國債孳息率可能在2021年8月至2022年1月期間，於2.24厘至2.69厘見頂；5年期國債孳息率則可能在4月和9月之間，於1.5厘左右見頂。

市場正關注美國本周公佈通脹及消費者信心數據。

專家：科技股回彈宜勢趁減倉

金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，新經濟股的表現與美股風險胃納關係緊密，當美國債息回軟，加上聯儲局拍賣長債，新經濟股便出現反彈，但動力不算強勁。「現時股市日升日跌的格局未完全退卻，即使新經濟股如Telsa、百度、B站等已出現像樣回升，但止跌回穩亦難以回升至早前高位。」

黃德几形容美股、港股皆「日chok夜chok」，隨着美國1.9萬億經濟刺激方案以及疫苗接種情況理想，市場預期經濟復蘇，傳統股將造好，科技股撈底要留意股市波動大，股價或難以一下反彈，同時宜分注及選擇估值不過高的股份。

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊則指，雖然個股如騰訊（700）等有資金追捧，美團（3690）跌至300元技術低位亦有支持，但目前港股處於上落市格局，經過早前一輪熱炒，中期調整幅度將較大。「科技股回得急又彈返上嚟，可趁勢減倉，想換馬宜轉傳統股，今年中國GDP增長要保6，對內銀股有進一步支持。」他料恒指28,100點有支持，相信至4月份業績公佈期大市較為造好。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！