英國今年1月底正式開放BNO簽證服務，陸續有港人申請及獲批簽證。本報獲悉，強積金受託人宏利於今年2月底發出新指引，釐清BNO簽證可獲接納為申索提早提取強積金的證明文件，但需視乎當時移民政策。積金局發言人回覆指，受託人擔當把關角色，會整體考慮相關事實和資料，包括BNO簽證。有宏利財富管理經理向本報透露，已有5名客戶有意將強積金累計權益整合至宏利賬戶，以便日後移英前能方便提取。

根據本報獲得的宏利內部指引（下圖），永久離港申索情況有三種，一是離港往中國內地；二是家庭/配偶簽證/許可證；三是離港往英國（BNO簽證），其中BNO簽證部份屬於新增項目，相信是方便前線員工向客戶講解。

代理：指引釐清BNO簽證

宏利財富管理經理Mic Chiu接受本報訪問時透露，BNO簽證是永久離開香港的新方法，由於過去欠缺相關指引，引起業界及客戶不少疑慮，一度以為要獲批英籍才符合提早提取強積金的資格，如今公司最新指引清楚說明BNO簽證屬有效證明。

Mic Chiu續指，提早提取強積金的申請人仍要到民政事務處宣誓，以及提供其他證明，而且「越多證明越好」，他又透露有2名客戶去年12月底以酌情入境安排（LOTR）移英，當時已宣誓惟未能提早領回強積金，如今再透過申請BNO簽證再闖關。

強積金一哥宏利今次行動反映市場需求，Mic Chiu透露，新指引公佈後，已有5名客戶準備透過半自由行將強積金累計權益轉移至宏利賬戶，部署日後移英前方便提取，「始終打咗咁多年工，自己錢嚟，梗係袋喺身最好啦！」Mic又提醒近日投資市場較為波動，建議移民前將資產轉移至保本基金，可避免資產大縮水。

宏利發言人回覆指，若成員取得有關可在香港以外地方居住的文件證明，例如居留簽證，可申請提早提取強積金累算權益，收妥及核實所需文件後，再按積金局的指引及法定程序審批申請。

移英港人：德政

對持英國BNO簽證為永久離開香港的文件證明，並且可以提早提取強積金，移英港人Marco指是「德政」。去年7月以LOTR移民英國的Marco，早前申請BNO簽證，目前還在等候批核中，對於將錢放在香港，坦言「最好盡快拎返走，做咩要擺錢喺香港，我又唔係嫌錢多」。又指如果是年輕夫婦，又育有小朋友，生活開支壓力大，如果「拎返錢」確實可以紓緩移英經濟壓力。

根據強積金法例規定，強積金受託人在處理以永久性地離開香港為由，而提早提取強積金的申請時，須擔當把關者的角色，審視申索人提供的證據，以判斷是否信納申索人已獲准在香港以外地方居住。積金局發言人補充，法例要求受託人在評估有關申索時，必須檢視全部事實和資料，包括BNO簽證。

本報向滙豐、BCT銀聯、友邦及永明查詢，業界對此解讀大致相若，均表明會按積金局既定要求處理，強積金成員若以永久離港前往英國為由提出申請，可提交BNO簽證連同其他相關證明文件（見表），其中BCT銀聯發言人回覆指，是否需要提交額外附加證明，則由個別受託人自行就每個個案的整體相關考慮，再作出個別決定。根據駿隆截至1月底資料顯示，宏利市佔率達24.6%，排名第一；滙豐、永明、友邦、BCT銀聯分別佔18.6%、10.2%、9%及5.8%。

去年上半年有1.36萬宗永久離港提取MPF申請

市傳宣誓紙有效期僅得半年，積金局發言人回覆說法不屬實，強調宣誓紙上並沒有設定有效限期；另有業界人士亦指出，宣誓表格由積金局提供，並會不定期更新，對上一次更新為2019年，除非有新版本，否則宣誓表格依然有效，從無聽過僅半年有效的說法。

近年持續有人以永久離開香港為由提早提取強積金，2019年有30,300宗，涉額48.45億元；2020第一季及第二季，分別有7,600宗及6,000宗申請，涉額12.95億元及9.9億元。根據法例，若作出虛假或具誤導性的陳述，藉詞提早提取強積金，或會被檢控，首次定罪，最高可被罰款10萬元及監禁1年；其後每次定罪，最高可被罰款20萬元及監禁2年。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！