將於今日公佈業績的國泰（293），去年10月曾發表最樂觀的預測：假設現行研發的疫苗證實有效，於今年夏季成功在全球推出，且在主要市場廣泛採用的情況下，公司預期今年下半年的客運運力逐步回升。綜觀以下三大原因，恐怕國泰的預測已落空。

國泰基地—香港，疫苗接種進程暫相當緩慢。科興接種計劃開始僅約一周，已出現接種後死亡、入深切治療部的個案，市民信心急降。

睇睇具公信力的Our World in Data全球接種疫苗進度的統計，香港每百人接種劑數截至3月3日只有0.69人，即每100人所接種的劑數不足1劑。重點係，事故發生後那37.76萬已預約的人會否放飛機？未打針的市民會否睇定啲？

國泰較賺錢的中長途航線地區的疫苗接種率亦不見得高，日本、南韓、澳洲的每百人接種劑數比率甚至低於香港，港人第二家鄉日本「包尾」錄0.1劑；長途航線地區之中，英國進度最為理想，暫共錄2,194萬接種劑數，每百人接種劑數為32.86劑。

慘在香港不如其他國家有內陸航線，即使終有7至8成人口接種疫苗達到群體免疫，其他國家未ready，國泰也飛不得。中國疾病預防控制中心已預估，內地最快要明年中接種率才能到7至8成。未達至世界群體免疫之前，跨境遊相信不太可能於今年下半年實現。今年國泰恐繼續食穀種。

商飛人