前幾天，興高采烈先到西環朋友投資的熱狗店Cheeky Dog，再到附近剛開張的高先電影院。精選香腸即叫即整，港式麻婆豆腐熱狗配港產片，跟美式Chili Dog配荷李活電影，相比又是別有一番風味。有人漏夜趕科場，其實更多人辭官歸故里。限聚令幾度勒令戲院停業，最終UA院線宣佈結業。上周，蕭若元和游學修還在爭論香港電影工業是否已死。今天，陪伴香港36年的院線品牌就死畀你睇。

據說，本地電影院數目從黃金時代90年初的120家，跌至2013年的45家。自此，電影院數目又逐漸回升至2019年底的61家。疫情加上停業令，電影院數目難免再次下跌。高先是逆市奇葩，UA結業反而是情理之中。停業令當然是院線結業的主因，但從深水埗的黃金落空，到銅鑼灣的時代結束，6間電影院暫時就只有K11 Art House由MCL接手，可見業界對前景不敢樂觀之餘，租約條款未能就疫情作有效調整亦是一大問題。

當年張五常的大文《交易費用、風險規避、與合約安排的選擇》提及合約中的減責條款（escape clause），某些合約列明當遇上嚴重失收或饑荒時，地主要依風俗之見減租。現代商場租約一般有底租及分成兩部份，底租未能就疫情下調，導致作了重大投資後結業無人接手，未必是有效安排。

Babe問：「食住熱狗，喺屋企煲港產片又點睇？」我答：「戲院死得越多，投資網上電影平台越有好戲睇。」激勵女友的炒股貼士：投資訂享經濟股看的除了訂戶增長，在贏家通吃的情況下還要留意競爭對手的訂戶增長。

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

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