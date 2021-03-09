回歸廿載，以北京為首的建制派終於在2021年全面取得政治上的控制權，《基本法》想點改都得。但達成這個偉大的政治任務，並非因為本地的建制派做得好，相反，正正是他們做得非常差，才迫使阿爺劃破局面，大石砸死蟹。

因此，在全面取得行政、立法的權力後，本地建制派並沒有沾沾自喜，相反一個二個危如累卵，正如我之前的文章提過，建制派必定會互鬥，互相清算，畢竟過往所存在的共同敵人（泛民主派）已消耗殆盡。如今要取得香港的話語權，只能透過互鬥。

田飛龍所寫的文章掀起巨浪，建制派口上雖然沒有說，但已經互相推舉誰才是忠誠的廢物，同時為自己的飯碗辯護。最近要數的就是容海恩，她說新民黨是理性而有分析力的聲音，否認自己是忠誠的廢物。

但的確在北京眼中，她就是忠誠的廢物，如果今年立法會有得選，容海恩早已不是議員。當然立法會內有很多連議事程序都不懂的建制派，譬如民建聯的梁志祥，做了議員八年，連基本的議事規則也不懂，他當然也是廢物。

建制派一代差過一代

理論上董建華已達退休不問世事之齡，梁愛詩已滿頭白髮，譚惠珠仍在指指點點；回歸已經20多年了，老董年代的政治人物，在港仍有政治影響力，這正是建制派一代差過一代，全部都是忠誠的廢物的寫照。

當然可以陰謀啲講董建華戀棧權力，但說實話，如果真有能領導建制派的英明人才，香港又怎會淪落得要一個老伯伯指點江山的下場。全面的清算即將到來，梁振英也不諱言有復辟行政長官之心，接下來香港所面對的政局，當中涉及的權力轉移，將會比有民主派存在時更混亂。

改革立法會選舉制度，是牽一髮而動全身，既然上大人已經豁出去，那麼仍然在位的建制派就要醒醒定定。在當下的政治制度中，阿爺已經親自出手掃清所有障礙，今後假如香港社會再出現極大民怨而引爆的抗爭，建制派就只能硬食了，以前尚能怪罪在議會內的反對勢力，至今以後，已責無旁貸。

由政治改變所衍生的經濟轉移，香港的未來我夠膽斷言，必定是向大陸全面接合；收筆之前，馬上就見到深圳大學有意到香港設分校的新聞，該校校長說會根據國家憲法來捍衞校園秩序。

政治之事我等小市民不欲參與，但見到一班忠誠的廢物互吠互鬥，倒是樂事；我正式宣佈香港人最大的黑色幽默戲碼，現已上演。

藍友斑

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