我其中一項工作是為企業作社交媒體的培訓。這與平時的社交媒體班有甚麼不同呢？很多時到人家的辦公室，除了要傳授知識，還有的就是盡力解決他們的疑難。不過做得久了，就有一個感受，就算是做社交媒體的培訓，其實要解決的問題主要並不在社交媒體，而是企業的內容工作流程或溝通。

說實在，很多社交媒體及廣告技巧，其實不難學習，尤其是現在很多人已經有了不錯的基礎。雖然員工有了這些知識，但往往很難應用在自己的工作上。為甚麼呢？

舉個例，為自己的domain在facebook專頁作verification，其實是一項copy and paste script的工作。幾近懂得Ctrl-C及Ctrl-V就做到的。但其實不少公司要花很多時間去做，又或者做不到這工作。這當然不是因為整家企業沒有人懂得Ctrl-C及Ctrl-V。但有些公司的Marketing與IT部門並沒有溝通，結果就連這Ctrl-C及Ctrl-V的工作都做不成。

有時又會因為workflow緣故，令社交媒體上的content calendar「大打交」。可能有兩日沒有人出post；然後某一天又有幾個部門爭出post。

所以當要為企業進行培訓時，我多會跟一些主要的stakeholder談他們最嚴重的問題，然後再看看整個社交媒體的工作當中，有甚麼要改動，以迎合／遷就個別企業內部的限制。有時是要一些想出全新的workflow，以配合不同部門的需求；有時甚至要看這些限制如何影響performance或measurement，以至我們要看的metrics會有所不同。

我們還的確不能忽視企業自身的限制。而就算發展得多好的企業，也有一定的限制，所以如何找到「退而求其次」的方案，而管理層同時了解到這些方案不健全的地方，以及解決根本問題的重要性有時會變得比社交媒體的技術與理論更加重要。

Jansen Lu

http://www.fb.com/janstechblog

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