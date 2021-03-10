農曆新年後樓市持續大旺，買家心急入市下，帶動二手樓越搶越貴。美聯物業翁凱傑表示，沙田濱景花園4座極高層G室，屬頂樓之下的「鳳凰樓」，實用面積543方呎，剛以848萬元成交，呎價15,617元。他稱，其樓上一層G室單位，於今年1月21日以782萬元沽出，意味相隔只有1個半月，低一層單位反而賣貴66萬元，升值8.4%。

市場再錄凶宅同層戶成交。地產代理透露，荃灣昇柏山中層RE室，實用面積520方呎，2房間隔，屬凶宅同層戶，剛以698萬元成交，呎價13,423元。代理表示，同層一個單位於本月初被揭發燒炭自殺命案，業主對此感到忌諱，於發生事故後第二日即時放盤，開價700萬元，比市價750萬元為低，所以放盤僅一星期便獲承接。單位則於2013年以466.7萬元買入，仍賺231萬元離場。

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