工商市道回暖，不少投資者趁機推售重磅貨。由資深投資者蔡志忠等人持有多年的京瑞廣場二期OK Mall部份舖位，最新委託代理推售其中兩舖，叫價最高達1.38億元。

中原工商舖彭慧思指，該行新近獲託出售OK Mall兩舖位，包括102A1號舖，面積約11,956方呎，現以約1.38億元放售，呎價約11,542元。彭續指，舖位現時市值租金約30萬元，料新買家可享租金回報約2.6厘。

翻查資料，上述舖位早年由室內兒童遊樂場「Play Easy 輕鬆玩」以約30.2萬元承租，惟2019年底疑因財困突然結業，當時有一眾購買年票儲值卡會員慘成苦主，牽涉總額料達至27萬元。

至於另一放售舖位為一樓153號舖，面積約6,169方呎，叫價8,800萬元，呎價約14,264元。據了解，舖位目前由連鎖快餐店以月租20萬元租用，租金回報約2.7厘。

據土地註冊處資料，資深投資者蔡志忠及羅珠雄等人於2015年以4.98億元，購入OK Mall一樓全層舖位，並曾於2016年拆售。

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