警方早前偵破「投連險」騙案，與AXA安盛旗下一款名爲Evolution的投連險有關，由於其中一款可投資的資產當中，包括申氏兄弟操控的「香港投資基金」，其後該基金清盤，令多名投保人血本無歸。AXA安盛今日入稟控告18名被告，包括案中主腦申焯栢、申偉基及旗下多間關聯公司，包括第一亞洲控股；以及第一亞洲控股多名現任及前董事，包括董事長兼首席財務官Liu Jing Zhu及申焯栢太太郭佳佳。

根據入稟狀，AXA指被告以不誠實手段及違反信託義務等，將「香港投資基金」加入Evolution的保單投資平台上。

警方去年12月就此「投連險」騙案以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」拘捕24人，並凍結集團4.2億元資產。案件詐騙受害人4.75億，苦主多達263人，當中250人為內地人，單一被騙最大金額達2,000萬元。

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