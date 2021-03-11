財匯局報告指出本港審計市場高度集中，4家甲類會計師事務所的審計費用共佔市場的 80.2%，並負責71.1%本港上市公司的審計工作。

財匯局就本地上市公司審計市場發表首份報告，105家市值超過 500億元並聘用本地核數師事務所的上市公司，有103間均由4家甲類核數師事務所提供審計服務。其中，排名首位的本地核數師按其審計數量計，佔市場份額的18.3%；按其市值計，市佔率達50.9%；按其審計費用計，市佔率32%。反映市場具有高度集中的特點。

在報告期間，每年市場的核數師變更率介乎6.6%至 9.6%之間。最低變更率為2014年及2015年，同在6.6%水平；惟2019年水平則最高，變更率達9.6%。

近年，「無法就審計費用達成共識」成為上市公司變更核數師的常見原因，該局亦統計審計費用趨勢。2010至2019年間，香港上市公司數目增加近1,000家至2,328家，審計費用總和就累增83%至121.9億元，相當於年均增長6.9%。不過，以每間上市公司的年度審計費用，2010年平均為480萬元，2019年為520萬元，相當於年均增長0.9%。

在更換核數師後，52.6%至 75.4%的上市公司所支付的審計費用減少或相同。減少審計費用的上市公司平均跌 24.9%；而增加費用的則平均增加 37.4%。

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