【本報訊】武肺導致全球航空業停擺，國泰（293）去年客運量大跌逾八成，在經歷裁員及架構重構後，雖縮減了薪酬開支，惜未能抵銷客量跌幅，全年勁蝕216億元，為歷來最大虧損，估計每月燒錢約13億至19億元。國泰主席賀以禮提到，集團仍在爭取生存，不排除任何支持營運的可行方案，透露會在未來數星期至數個月內尋求更多流動資金。

國泰公佈2020年業績，全年收入469.3億元，較2019年下跌56.1%，全年虧損216億元，每股盈利亦由2019年賺0.41元，轉至蝕4.2元，不派股息。

客運量急挫87%

虧蝕主因是客量大跌，國泰去年客運收入為113億元，乘客運載人次僅463萬，較2019年大跌87%，即平均每日僅載客1,265人次。每班航機的運載率由82.3%縮減至58%，令國泰航空的客運收益遞減至僅得2019年的2%。國泰已將客運航班大幅縮減僅提供最基本數量的航班，運作的可載客量大部份時間維持10%以下。貨運量以重量計，國泰去年貨運量按年跌34%，以反映營運水平的貨物及郵件收入噸千米數，則跌26.5%。時至今年1月，貨運量仍未恢復，按年跌28%。

國泰大力節流，期內最大的開支為員工薪酬，按年減少21.6%至157.9億元。去年透過重組削減了8,500個職位，又實行特別休假計劃、不發放酌情花紅等措施；另外，高級管理層今年繼續減薪。期內燃油消耗量為1,870萬桶，減少59.9%。惟過度對沖帶來30.17億元虧損，較2019年只蝕1億元大增近29倍。

另外，旗下香港快運2019年被收購後從未錄得盈利，去年錄得17.23億元虧損，按年多蝕6倍。另因應政府今次2月對駐港機師及機組人員實施更嚴格的檢疫要求，國泰可載客量及可載貨量較1月分別減少約60%及25%，令現金消耗每月額外增加約3億至4億元。

顧客及商務總裁林紹波在業績發佈會上表示，一直與當局商討放寬方案。早前已對機組人員實施一系列安全措施，過去為逾8,000個機組人次檢疫均無一確診，同時員工疫苗接種率正面，估計帶病毒入港風險很低，但未有回應具體接種率。

料次季復飛更多航點

林亦提到，中國民航局已向國泰發放國泰港龍原有22條航線中的15條，國泰航空已恢復5個航點的航班，預計第二季會透過國泰及快運的雙品牌策略，復飛更多目的地。

展望國泰復蘇之路，主席賀以禮表示，今年上半年運作的可載客量將遠低於疫情前的25%，而今年整體提供的可載客量仍遠低於50%，目前未有計劃作進一步重組或裁員方案。不過，CEO鄧健榮在發及員工的內部信中指，復蘇之路依然極不明朗，難保證一切不變或不採任何行動，任何進一步行動都視乎生意復蘇步伐。

金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，在香港撤銷來港需長時間隔離的措施前，國泰的股價都會在6.7元至7.5元之間徘徊。國泰昨日跌0.56%，報7.06元。

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