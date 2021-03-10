富時指數上周五宣佈，根據美國行政命令，將落實剔除小米（1810），生效日期係本周五，換句話說，基金們會在周四收市前作調整。這個行政命令，已經令富時指數及MSCI，進行咗幾輪的剔除行動，最早是中芯（981），然後是三大電訊股及中海油（883）。

這件事都困擾了小米兩個月，消息公佈前夕股價係32.65元，本周最低曾見20.65元，累跌37%，即使上月中科技股最火旺之時，騰訊（700）、美團（3690）及京東（9618）齊創歷史新高，但小米都上唔返32.65元。今次富時落實踢小米走，未嘗唔係好事，因為中芯、電訊股及中海油被踢之日，正是見底之時，現時個價仲遠比當日高，這亦有賴北水在生效日當天力接，即使近期有多日錄得北水淨流出，但甚少見到北水狂沽這些被制裁股。

照咁睇，好似指數基金狂沽當日出手，輸面好細喎，但有兩點值得留意。小米本質上跟其他師兄有點不同，師兄們都是國字輩，母公司由國家控制，而小米就好明顯是民企啦，會否親疏有別呢？另外，三大電訊股及中海油被剔除那天，是富時及MSCI同日做嘢，沽壓特別沉重，北水都出盡力接，中移動（941）當日有441億成交，中海油那天也有166億，兩股都是當天見底，中芯就略有不同，MSCI及富時係分前後兩日沽，見底日係MSCI那天，今次小米係富時行先，MSCI話在星期三公佈細節，執筆之時仲未有結果，但星期三先公佈，相信不會倉促地星期五生效嘅，所以兩個指數應會前後腳沽，戰友如要出手撈底，就要揀清楚邊日喇。

在國進民退的時代，北水會否見死不救，或者唔出盡力去頂呢？今日收市競價時便有分曉。

青冰

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