各位蘋果財經讀者大家好，上星期四以林峯「金曲金」《Chok》形容港股日升日跌表現，過去數日訪問和直播，亦常常以港股Chok過林峯謝霆鋒，形容日升日跌的港股。

網友隨即回應：「Dickie Sir，港股直頭Chok過胡楓鄧子峰啦，哈哈。」

話雖如此，恒生指數過去一星期，技術上仍然在頭肩頂右肩區間波動整固。那麼科技股呢？上周本欄早已提出警告，「契媽」Catherine Wood投資旗艦ARK innovation ETF大幅回落，相反股神巴菲特投資旗艦Berkshire Hathaway再創歷史新高，估計「契媽股」仍有下跌空間，同時亦警告新股熱潮早已「急凍」，未來將有更多，大幅超額認購新股潛水，孖展入飛要三思而後行。

說時遲，那時快，不論納斯達克綜合指數，以及恒生科技指數，同樣跌破頭肩頂頸線支持。多隻近日上市新股，通通跌破招股價。上週本文結尾，建議投資者留意傳統舊經濟股，其中特別提到稀土行業。中國稀土（769）同日股價大幅爆升，當日中午直播時指出，大市氣氛飄忽，突如其來爆升，定要果斷獲利。若果讀者朋友，有參考上述建議，即使沒有大賺，最少能避過一劫。

過去一個星期，投資者其中一個主要關注點，就是美國10年期國庫債券孳息率，當上述收益率升至1.6%，高於成篇500指數平均收益率時，科技股和互聯網股沽壓力隨即大增，而這個互連關係，未來仍然會繼續影響相關股份表現。說到底，若果以孳息曲線形態，來前瞻股市和經濟後向，過去40年準繩度之高，絕對可以用百發百中，這個話題亦是個人YouTube頻道《投資得機 Finance事Up》近日開辦投資課程，其中重點內容之一。

本週有什麼投資建議呢？就是戒急用忍持盈保泰。

即使同樣具備回歸本港第二上市概念，基本因素良好估值吸引與百度(BIDU)，以及估值校主要競爭對手快手（1024)更吸引的Bilibili(BILI)，連番大幅調整過後，股價亦只是止跌回穩，即將公布業績，即將分拆微醫的騰訊控股（700），三隻股份同樣都是趁低吸納目標對象。

靜觀其變戒急用忍，或許會是最佳策略。

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