【本報訊】樓市回勇，納米樓有翻生之勢。全港最細樓盤屯門菁雋，面積最細的128方呎「龍床盤」終現首宗二手成交，造價235萬元，創該類單位新高價。屋苑知名業主的「十優港姐」麥明詩，最近亦加價一成賣樓。

美聯梁浩文稱，屯門低於300萬元的私樓已絕迹，令部份資金流向「龍床盤」菁雋，近日連錄兩宗成交，包括9樓單號室，實用面積128方呎，屬龍床戶型。原業主2019年7月以183.4萬元入市，原本不包「SSD」（額外印花稅）叫價235萬元，放盤大約一個月，業主企硬成功，零議價下賣出單位，呎價18,359元，持貨兩年多賬面獲利51.6萬元或28%。新買家為收租客，代業主額外支付樓價10%辣稅，涉及金額23.5萬元，即總買入價要258.5萬元，呎價逾2萬元。單位市值租金約6,000元，租金回報率約3厘。

前年與家人620萬掃3伙

菁雋另一宗成為7樓雙號室，實用面積169方呎，成交價288萬元，呎價17,041元，同樣不包「SSD」。原業主2019年7月以264.1萬元買入，賬面獲利23.9萬元或9%。

區內代理表示，菁雋現時約有20個二手放盤，佔單位總數356伙的約5%。據知，港姐麥明詩持有的9樓雙號室單位，實用面積141方呎，2019年斥190.9萬元買入，原本包「SSD」叫價288萬元，已比買入價貴接近「一球」，加幅五成。消息指，業主最新叫價提高2萬元，至290萬元，而且不包「SSD」，變相加價一成。單位連租約出售，現以每月7,500元出租中。對於加價賣樓一事，麥明詩回覆本報查詢時稱，「私人事唔回應啦，一般都我阿媽處理」。

菁雋兩年前劈價重推，麥明詩及其家人亦捧場，斥620萬元連掃3個單位。其中由麥明詩的醫生哥哥持有17樓33室，實用面積134方呎，去年10月以272萬元沽出，較買入價215.7萬元升值逾兩成，面價賺56.3萬元，成交呎價更達20,299元，為項目暫時唯一一宗呎價超過2萬元二手成交。

市場再錄凶宅同層成交。荃灣昇柏山中層RE室，實用面積520方呎，兩房間隔，屬凶宅同層戶，以698萬元成交。代理指，同層一個單位本月初被揭發燒炭自殺命案，業主對此感到忌諱，於發生事故後第二日即時放盤，開價700萬元，比市價750萬元為低，故放盤僅一星期便獲承接。

沙田濱景花園4座極高層G室「鳳凰樓」，實用面積543方呎，以848萬元成交。今年1月，樓上G室造價僅782萬元，意味相隔只有個半月，樓下單位反賣貴66萬元或8%。