自我宣傳是一門不易拿揑的藝術，有風駛盡𢃇往往適得其反。官員到海外推銷香港，每每吹噓特區在各種國際評級榜上表演卓越。林鄭在2017年9月訪問英國時便曾說，為美國傳統基金會長期把香港評為全球最自由的經濟體感到自豪。

「香港品牌」的官網內仍然可以找到特首展示四萬笑容，在禮賓府親手從基金會創辦人傅爾納博士手上接過《2019經濟自由度指數報告》的照片，其套紅標題為：「香港連續25年被評為全球最自由經濟體！」時移世易，去年新加坡取代了香港。今年，基金會把特區與祖國一併評級，中國排名107，沒甚麼值得炫耀。

「香港品牌」現改為吹捧加拿大Fraser研究所，自1996年起香港在Fraser「全球最自由經濟體」排名持續稱冠。不過，有關專家已表明當2020年的資料被納入下一次評估時，香港肯定會失掉桂冠。

接下來的是英國列格坦研究所，「香港品牌」以Legatum的《全球經濟開放指數》為基礎，稱香港為「全球最開放經濟體」。其實，該指數細分為四個領域，在涉及法治及權力制衡的政府管治一環，香港的排名僅佔21位。此研究所最近亦公佈了2020年繁榮指數，香港下跌了4名，排在第 17， 又是在新加坡之後。香港曲譜失掉了幾個重要音符，今後官員在國際舞台上更難自圓其說。

何安達

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