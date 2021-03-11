香港被美國傳統基金會剔除經濟自由度指數，將與澳門一起列入中國一併評分，財政司司長陳茂波去信《華爾街日報》對決定表示遺憾，再重申香港擁有「一國兩制」保障自由。《華爾街日報》編輯部今刊出評論文章回應，直接籲陳茂波不必再遊說國際社會香港沒有改變，並指中共已對外宣稱1984年簽署的《中英聯合聲明》為已過去的歷史文件，換言之其保證的「一國兩制」亦不存在，「我們對陳先生的建議是，不要再試圖讓世界相信香港像從前一樣，而應接受現實，現在真正掌管香港的是中國國家主席習近平。」

文章批評陳茂波嘗試令人相信，無論香港政治環境受到多大的打壓，香港的經濟環境都沒有改變，「可是中國不是新加坡，在中國的異見份子可被消失，外國商人可被捕作為外交人質，例如兩位無辜加拿大人被挾持，以威脅加國政府不要引渡孟晚舟到美國。」

香港尚有多少經濟自由？文章引用夏寶龍早前的「愛國者治港」言論，並舉例《蘋果日報》創辦人被捕、國泰航空（293）空中服務員因參與示威而被禁飛、梁振英威脅杯葛未表態支持《港區國安法》的滙豐銀行（005），反問陳茂波到底還有經濟自由嗎？

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