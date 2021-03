《華爾街日報》報道,受美國國家安全官員過去數月以來的壓力影響,Facebook決定放棄將海底電纜由美國加州連接至香港的申請,稱是中美之間裂痕加深的最新跡象(sign of a deepening rift between the two governments)。

報道引述Facebook提交給美國聯邦通信委員會的文件,表示將撤回其登陸香港至美國項目的申請,該項目縮寫為「HKA」,並等待新的可能重新分配海底電纜系統請求。

Facebook和數間電信行業合作夥伴於2018年首次申請建造光纖電纜的許可。它將把加州的兩個站點連接起來,並在香港和台灣設有分支機構。

Facebook發言人在一份聲明中指:「由於美國政府對美國與香港之間直接通信聯繫的持續關注,決定撤回美國聯邦傳播委員會(FCC)申請。」聲明並指期待與各方合作,重新配置該系統,以滿足美國政府的關注。

HKA成員包括中電信及聯通等中資機構

網站submarinenetworks資料顯示,HKA是連接香港和美國的6對光纖(6-fiber-pair)海底電纜,由赤柱舂坎角連接至加州何爾摩沙海灘(Hermosa Beach),投資額料為3億美元,包括系統供應、安裝、許可證和車站設施。

HKA電纜系統採用開放式電纜結構設計,主要參與成員包括中國電信(728),中國聯通(762)、Facebook,印度塔塔通信(Tata Communications)和澳洲電信商Telstra。每個HKA聯盟成員都可以使用自己的光纖,部署自己的SLTE(海底線路終端設備)。

港版《國安法》實施後 對中國海底電纜連接開始收緊

自去年港版《國安法》實施後,美國當局對中國海底電纜連接開始收緊。去年8月Google和Facebook已經確認放棄在美國和香港之間鋪設海底電纜的計劃。當時Google發言人指鋪設工程不會停止,因為公司已根據司法部建議,就電纜連結台灣和菲律賓重新提交計劃,以向各部門申請所需牌照。

而計劃中曾提及的香港合作夥伴「太平洋光纜數據通訊有限公司」(PLDC)經已消失。PLDC實為中國第4大通訊服務供應商「鵬博士電信傳媒集團」的子公司,而鵬博士被指和中國情報單位以及國安機關有關係。

《BBC》報導,Google和Facebook計劃興建的這條海底電纜,全長約12,800公里,流量十分龐大,Google形容它可以讓香港和美國的使用者之間同時進行8,000萬個高清視像會議。原定計劃是首條直接連接香港和美國的海底電纜,允許Google和Facebook能快速且安全地連結位於亞洲的資料中心。

當時Facebook發聲明指:「我們認為言論自由是一項基本人權,支持人們表達自己的權利而不必擔心自己的安全或其他影響。」

分析指,在港有業務的美國科技公司,現時面臨著微妙的權衡(delicate balancing act)。如果當局要求他們刪除用戶帳戶或其內容,則可能會疏遠香港和國外的用戶。但是如果他們拒絕,就可能會面臨刑事訴訟和懲罰。

