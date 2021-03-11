樓市買賣氣氛熾熱。中原地產趙鴻運表示，鰂魚涌太古城錄得海景單位成交，位於雅蓮閣中層G室，實用面積1,015方呎，三房間隔，望啟德一帶郵輪碼頭全海景，業主昨天早上放盤，開價2,400萬元，放盤約12小時，即晚減至2,310萬元便賣出，呎價22,759元，屬市價水平。

原業主為印籍人士，於2003年7月以「沙士價」入市，當時作價420萬元。此單位再對上一手業主，於1997年6月以1,300萬元買入，印籍買家趁金融風暴後樓價大跌差不多70%，便出手執平貨，持貨至今約18年沽貨，賬面大賺1,890萬元離場，升值4.5倍。

九龍站擎天半島亦錄得「沙士貨」成交，單位為2座中層G室，實月面積891方呎，剛以2,468萬元售出，呎價27,699元。原業主2003年10月以491.6萬元買入，賬面大賺1,976.4萬元或4倍。

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