經過一輪下跌，比特幣和以太幣又回拾升勢。上星期跟大家講過，加密貨幣現在的波幅比以前小，所謂鬱金香之類的泡沫解讀，越來越沒有說服力。

跟泡沫有關的另一個說法，就是加密貨幣不似股票，也不似黃金，沒有內在價值或基本價值。股票，背後有公司的業務收入和資產；黃金，除了「保值」亦有其作為奢侈品的功能。至於比特幣等的加密貨幣，甚麼也沒有，只是虛擬世界的一團霧氣。

例如有位頗有名氣的經濟學者，就一直堅持比特幣基本價值為零，價值完全來自投機情緒，如此口誅筆伐講了足足7年，由比特幣幾百美元講到今天5萬多美元，不離不棄。有類似看法的專家，仍然為數不少。

這個討論，相當「復古」。

事物的市場價值，從何而來？舊時看法，是價值源自生產成本，製作越難，價值越高。因此，貨物都有內在價值，反映出背後勞力、資本等生產要素，非常實在。由十九世紀後期開始，此看法漸被推翻，由主觀價值論取代。也就是說，只要我們對某東西有所偏好，那件東西就有價值。純粹是主觀喜惡，蘿蔔青菜各有所愛，沒甚麼好爭拗。

儘管我們不能拿比特幣去做首飾，只要有人重視去中心化等特質，只要有人認為其交易機制可取，加密貨幣就會有市有價。

專家沒有內在價值的批評，歸根究底，反映的只是他們個人喜好與眾不同而已。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

http://fb.com/economics3.0/

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！