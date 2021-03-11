太古（019）去年由盈轉虧，錄得基本虧損39.7億元，主要受國泰（293）在內的航空部門應佔虧損97.5億元拖累，第二次中期息派1元，按年減少四成。太古預告，航空部門受疫情影響尤其嚴重，將拖累太古上半年錄得經常性虧損。太古半日收升1.9%報55.7元。

太古去年虧損近110億元；撇除投資物業估值虧損等基本虧損則為39.7億元，2019年時賺178億元，主要由於航空部門錄得97.5億元應佔基本虧損；如再撇除出售投資物業等一次性收益，太古亦錄得經常性虧損6.1億元，2019年賺72.2億元。

太古主席施銘倫在業績表示，疫情今年繼續為集團帶來重大挑戰和不明朗的因素，對國泰在內的航空部門影響尤其嚴重，預計上半年將錄得經常性虧損。但他指，對太古長遠發展仍然充滿信心，「不僅因為香港是主要國際金融中心，而且中國內地經濟發展充滿活力」，內地業務也逐年提升，又指集團財務穩健，在大中華區有多個優良的投資機會正在籌劃中。

太古地產基本溢利跌逾47% 租金收入持平

以業務分類，貢獻盈利最多的太古地產（1972），去年基本溢利126.8億元，按年跌47.5%，貢獻太古基本溢利33.9億元。期內太地收入133億元，少6%，主要由於酒店業務蝕得較多，整體租金收入123.6億元，微跌0.4%。太地指，中國內地的零售物業組合則自去年三月開始表現大幅復甦，香港的辦公樓組合繼續表現堅穩。

至於飲料部門有增長，貢獻太古基本溢利20.76億元，增長23.1%，期內香港以外地區的業務復蘇良好，尤以中國內地的表現為甚。而海洋服務部門應佔基本虧損為52.4億元，蝕幅擴大44%，反映離岸能源業市道艱難。

連同第二次中期息，全年太古派息每股1.7元，按年減少43%，太古指，其股息政策是實現持續增長，並將約一半基本溢利用來派息，但基於疫情帶來嚴峻營商環境，加上前景並不明朗，認為減少年度派息屬恰當的做法。

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