美國10年期債息上升掀起資金換馬潮。DWS亞太區投資總監Sean Taylor預計，資金輪動至價值股、捕捉收益的行為將於未來3至6個月持續，並指部份高估值的科技股基本面良好，但因估值升至高位而有下調風險，旗下基金將密切注視並搵機會趁低吸納相關股份。

中港股市經過連日頹勢後，今日終見較明顯反彈。Sean Taylor表示，對中港股市前景仍正面，相信未來繼續有新股掛牌及更多中概股來港第二上市，利好港股的潛在增長。

Sean Taylor又透露，目前採用多元化且平衡組合的策略，去對沖債息向上趨勢帶來的風險；目前專注於週期性股股份，另將長揸科技股以待其反彈，惟目前將不再加配該板塊。

DWS又料，S&P 500指數未來12個月的每股盈利增長有20.5%，於明年3月見4,100點，預期回報7.08%；MSCI亞洲（日本除外）指數於明年3月見1,000點，預期回報6.43%。

美國10年期國債息率跌穿1.5厘。DWS認為，10年期債息率短期未見頂，未來將會升至1.7%的水平；至2023年，美聯儲局仍會維持零利率，並採取對稱的2%通脹目標。

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