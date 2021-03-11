西營盤URSUS Fitness爆疫，多名中環金融人中招。市場傳聞，花旗有外滙交易員工懷疑屬健身室群組而受到影響，另外今日瑞信、法巴、滙豐、渣打24樓也有懷疑個案及有員工被建議改為家居工作。

花旗銀行發言人回覆，不會就該行是否有員工與健身室感染群組關連的傳聞置評，重申該行已對確診或懷疑感染個案已立好良好機制處理。

據悉，渣打有員工曾前往疑爆疫的西營盤健身室，或有密切接觸人士曾到訪上址，故一併列為密切接觸者並啟動防險程序隔離，牽涉的部門包括位處中環總行的企業銀行部員工。

渣打發言人回應，渣打接獲員工通知，被有關當局列為密切接觸者。為審慎起見，中環辦公室有關樓層需關閉以便進行深層清潔。

滙豐發言人回應查詢時表示，於3月11日得悉1名員工被初步確診新型冠狀病毒病。該名員工於滙豐總行大廈上班，最近並沒有與客戶見面。該行強調，一向十分重視員工和客戶的健康，並經常呼籲員工注重個人衛生。如有身體不適，應立即求診。據悉，滙豐今日初步確診員工，與健身室群組相關。

法巴發言人就查詢拒作評論。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！